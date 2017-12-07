Нижний Новгород, 7 декабря, 2017, 20:47 — ИА Регнум. Суд признал виновным Олега Б., ранее приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство жены и шестерых малолетних детей, в преступлении по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание — причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц», «в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

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Следствием установлено, что осуждённый в период с 2014 года по 22 июня 2015 года умышленно, руководствуясь желанием заставить жену и детей жить по определённым правилам и распорядку, причинял ей и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев.

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Кроме того, он заставлял всех членов семьи совершать религиозные обряды вопреки их воле, отказываться от пищи животного происхождения, ограничивать общение с окружающими. Дважды в неделю с применением физической силы окунал последних в ванну с холодной водой, препятствуя их дыханию, заставлял купаться и находиться на улице без теплой одежды в холодное время года.

При этом отмечается, что супруга Олега Б. неоднократно подавала заявления в отдел полиции с просьбой привлечь мужа к ответственности, но затем забирала их в связи с угрозами убийства её и детей.

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В судебном заседании подсудимый вину не признал и пояснил, что с супругой у них были хорошие отношения, они любили друг друга, он заботился о жене и детях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, летом 2015 года житель Нижнего Новгорода Олег Б. совершил убийство беременной жены и шестерых малолетних детей. Тела своих жертв он расчленил на множество фрагментов и сложил в полимерные пакеты, которые планировал захоронить. Самому старшему из убитых детей было 6 лет.

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После этого он отправился во Владимирскую область, где жестоко расправился с собственной матерью. Далее, вероятно, Олег Б. планировал избавиться от тёщи, но в её доме ожидали сотрудники правоохранительных органов. Бросившийся на них с ножом преступник был ранен и обезврежен.

В 2011 году органы опеки подавали в суд заявление о лишении отца семейства родительских прав, однако мать убедила суд этого не делать. В 2015 году женщина сама обратилась в суд с аналогичной просьбой, но на заседание суда она не явилась.

В 2016 году Олег Б. был приговорен к пожизненному лишению свободы.