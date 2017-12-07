Вена, 7 декабря, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о недопустимости давления на российские средства массовой информации и дипломатов в США, включая попытки вербовки со стороны американских спецслужб. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 7 декабря, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Встреча Лаврова с Тиллерсоном прошла «на полях» заседания Совета министров иностранных дел государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене (Австрия).

Напомним, накануне встречи официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы предпринимают «многочисленные и многоуровневые» попытки вербовки российских дипломатов и журналистов.

В качестве примера она привела случай с одним российским журналистом, которому американцы сперва просто предложили сотрудничество, затем начали действовать через подкуп, а когда и это не сработало, перешли к психологическому давлению, а затем и вовсе к прямым угрозам.

Обычно Госдепартамент отказывается комментировать такие случаи. Однако после того, как Лавров поднял этот вопрос на официальных переговорах, у американского внешнеполитического ведомства больше не получится «говорить о том, что у них нет информации», уверена Захарова.