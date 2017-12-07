Афины , 7 декабря, 2017, 20:34 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал итоги «исторических» переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Афинах, передает Reuters.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи Эрдоган согласился с греческим коллегой о необходимости «принять меры по укреплению доверия», однако у стран-соседей пока еще очень много поводов для недоверия.

Так, Эрдоган напомнил Ципрасу о необходимости соблюдения прав турок, проживающих в Греции, а также заявил, что Афины должны выдать турецким властям всех участников попытки государственного переворота в Турции июля 2016 года.

Впрочем, Ципрас в ходе пресс-конференции также не стал скрывать острые моменты в двусторонних отношениях между Турцией и Грецией.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве конкретных вопросов, которые затрагивались на переговорах 7 декабря в Афинах, Ципрас назвал разведку полезных ископаемых на шельфе Эгейского моря и вопрос нарушений воздушного пространства Греции со стороны Турции.

Напомним, в настоящий момент президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Афинах с визитом, который можно назвать «историческим» — он стал первым президентом Турции, который посетил Грецию в статусе главы государства за 65 лет.