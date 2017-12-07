Москва, 7 декабря, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России отказалось от введения экологического налога на сигареты, который ранее предлагался в проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017—2022 годы и дальнейшую перспективу, сообщает 7 декабря Эхо Москвы.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ», реж. Давид Черкасский Минздрав предупреждает

Данное положение в министерстве сочли избыточным и дискриминационным. При этом в проекте Концепции сохранены положения, касающиеся постепенного повышения акцизов на табачную продукцию и электронные сигареты до среднеевропейского уровня.

В документе также отмечается, что появление на рынке новых табачных изделий и имитирующих их устройств, таких как электронные сигареты, становятся привлекательными для несовершеннолетних, что требует введения дополнительных ограничивающих мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября правительство России вернуло Министерству здравоохранения Концепцию противодействия потреблению табака на доработку.

Эксперты отмечают, что в прежнем виде документ категорически не устраивал участников рынка табачной продукции. Проект также не был формально одобрен департаментом социального развития правительства из-за юридических и технических неточностей.