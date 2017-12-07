Афины , 7 декабря, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас озвучил журналистам свое видение греко-турецких отношений и ситуации в регионе по итогам исторических переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Афинах, передает Reuters.

Kremlin.ru Алексис Ципрас

Согласно заявлению Ципраса по итогам встречи, обе страны «переживают критический период».

«Это период напряженности в евро-турецких отношениях, период тревожных событий в нашем регионе, на Ближнем Востоке и в Европе, — сообщил Ципрас в ходе совместной пресс-конференции после переговоров. — В этот период мы считаем, что так же важно, как и когда-либо, наращивать наши каналы коммуникации, мы можем делать это только на основе взаимного уважения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ципрас уже сообщил, что в ходе переговоров в Афинах стороны согласились «возобновить диалог» — в том числе по таким острым вопросам, как разведка ископаемых на шельфе Эгейского моря и вопрос нарушений воздушного пространства Греции со стороны Турции.

Напомним, официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Грецию будет проходить два дня — 7 и 8 декабря. Поездка Эрдогана стала первым визитом президента Турции в Грецию за 65 лет.