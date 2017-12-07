Москва, 7 декабря, 2017, 19:56 — ИА Регнум. Российская корпорация «Лаборатория Касперского» закрывает свое подразделение в Вашингтоне, которое занималось продажами продуктов компании американским государственным органам. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского».

Michael Movchin Лаборатория Касперского

Сообщается, что целью существования подразделения «Лаборатории Касперского» в Вашингтоне была продажа продуктов компании, прежде всего антивирусного программного обеспечения, органам государственной власти США. Поскольку теперь такой возможности нет, то и существование подразделения смысла не имеет.

Известно, что данное подразделение компании работало с 2014 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство внутренней безопасности (МВБ) США потребовало от всех органов государственной власти США в кратчайшие сроки избавиться от программных продуктов «Лаборатории Касперского».

В МВБ посчитали, что «Лаборатория» может быть связана с российскими спецслужбами, а это уже представляет риски для информационной безопасности американских органов государственной власти.

При этом руководство «Лаборатории Касперского» пошло на беспрецедентные шаги и предложило исходный код своей продукции американским спецслужбам, чтобы они убедились в добросовестности компании. Но те предложение отвергли.