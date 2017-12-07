Ярославль, 7 декабря, 2017, 19:49 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля прокомментировали ситуацию, которая сложилась с памятником архитектуры регионального значения — домом по улице Трефолева, в котором жил Герой Советского Союза Алексей Дмитриевич Андреев.

City-yaroslavl.ru Памятник регионального значения

Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, в региональное отделение ОНФ обратились жители, обеспокоенные судьбой здания и размещенной на нем мемориальной доски Герою Советского Союза.

Выход на место подтвердил: дом, расположенный в самом центре зоны ЮНЕСКО, действительно находится в плачевном состоянии. Окна разбиты, доступ внутрь свободный, повсюду следы жизнедеятельности лиц без определённого места жительства, которые в момент визита общественников спали среди бутылок и склянок из-под боярышника и окурков.

Сегодня, 7 декабря, происходящее прокомментировали в мэрии города.

«Мы заколачиваем окна и дверные проходы, чтобы ограничить в него доступ лиц без определенного места жительства. Еще недавно этот дом был жилым. Сейчас здесь никто не живет, но несколько граждан все еще зарегистрированы в доме. Этот вопрос решается через суд. Процесс уже находится на завершающей стадии. Когда в здании не будет зарегистрированных жильцов, мы сможем с помощью конкурсной процедуры найти инвестора, который придаст зданию с огромной историей новую жизнь», — рассказывает глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.

В территориальной администрации пояснили, что в ближайшее время планируют задрапировать дом стилизованными под фасад строительными баннерами, согласовав это действие со специалистами.