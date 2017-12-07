Москва, 7 декабря, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Военнослужащие вооруженных сил России в Сирии смогут получать заработную плату в валюте на счета российских банков за рубежом, соответствующий законопроект был одобрен 7 декабря на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Mil.ru ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим»

В настоящее время законодательством о валютном контроле российским гражданам, работающим за рубежом, запрещено получать средства в валюте.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев пояснил, что законопроект предусматривает получение средств в валюте в тех странах, где нет расчетных счетов российских юридических лиц, в том числе в Сирии.

Законопроект планируется вынести на рассмотрение Госдумой 13 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов заявил, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Госдуме отметили, что несмотря на завершение боевой работы, российские военнослужащие продолжат борьбу с террористами, которые оставили разветвленную сеть боевых штабов.

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