Москва, 7 декабря, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Американцы вынуждены были признать, что Россия добилась внушительной победы над террористами в Сирии, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом он заявил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» 7 декабря.

Kremlin.ru Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

«Наша задача — перевести конфликт (в Сирии — прим. ИА REGNUM ) в нормальные выборы и помочь нашим друзьям, — заявил Зюганов. — Поддержать в гуманитарной сфере. Что касается Северной Кореи, то очевидно, что развязывать войну — значит втянуть в неё всех. Для США это тоже катастрофа, не говоря уже о Японии. Что касается Украины, то это вопрос, который их (США — прим. ИА REGNUM ) больше всего волнует, и тут они могут много нам навредить. Ко 2 февраля они объявят итоги поисков украденных денег. Результаты будут многозначительными и удручающими».

При этом он отметил, что эти деньги американцы России не вернут, а прикарманят. Что касается жёстких заявлений Тиллерсона, то Зюганов подчеркнул, что Крым вернулся навсегда, хотя США никогда этого не признают.

«В Крыму всё прошло мирно и демократично, — напомнил Зюганов. — Там не выстрелил ни один автомат и ни одна пушка. Мы должны благодарить за это народ Крыма и тех, кто проводил эту операцию».

По поводу юго-востока Украины лидер КПРФ напомнил, что жители Донбасса первыми поднялись против нацистско-бендеровской заразы, которая захватила в Киеве власть, и не дают ей распространиться дальше.

Напомним, что 7 декабря Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции, введённые против России, не отменят до тех пор, пока «Москва не выведет свои войска с территории Украины». Кроме того, он напомнил, что Вашингтон никогда не признает Крым частью России.