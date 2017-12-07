Екатеринбург, 7 декабря, 2017, 19:41 — ИА Регнум. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга из-за крупной коммунальной аварии в зону ограничения теплоснабжения попали 180 многоквартирных домов и 27 социально значимых объектов. Повреждение на магистральном трубопроводе произошло на пересечении улиц Токарей и Ключевская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

SimonP Радиатор центрального отопления

В пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» (ЕТК) сообщили, что специалисты выехали на место и приступили к ликвидации аварии.

«Управляющая компания уведомлена, горячее водоснабжение жителей обеспечивается по обратному трубопроводу, отопление — по затухающей схеме. Работы продолжатся в ночное время, и к утру параметры теплоснабжения в районе улиц Викулова, Заводская, Крауля, Мельникова будут полностью восстановлены», — сообщили в ЕТК.

Также к ликвидации аварии подключились специалисты ГУ МЧС России по Свердловской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что на месте работают четыре бригады. На данный момент завершены раскопки повреждённого участка и выполняются сварочные работы, которые продолжатся в тёмное время суток, для чего на место подогнана световая башня.

Отметим, что в пресс-службе регионального ГУ МЧС ориентировочное время завершения работ запланировано на 23:00 по местному времени (в 21:00 по мск).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге крупная коммунальная авария произошла в ноябре 2016 года. Тогда в городе стояли сильные морозы, и рано утром 15 ноября произошёл обрыв газотроса, в результате чего порядка 117 тысяч человек в микрорайоне Уралмаш остались без света. Более того, из-за того что в зону обесточивания попали котельные и насосные станции, жители также остались без воды и тепла. Ремонтные работы продолжались около десяти часов, а полностью подключить к электроснабжению и отоплению все дома удалось только к 21:00 по местному времени (19:00 мск).