Москва, 7 декабря, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Министерство финансов России в 2017 году потратило 662 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил 7 декабря глава министерства Антон Силуанов, сообщили в пресс-службе правительства.

(сс)Michael Marcovici Деньги

По оценкам Минфина, к 1 января 2018 года объем ФНБ составит 3,7 трлн рублей или 4% от ВВП. При этом ликвидная часть фонда составит 2,3 трлн рублей.

В ходе своего выступления Силуанов также коснулся исполнения расходной части бюджета России. По его словам, в настоящее время исполнено 82% бюджета. В декабре расходы бюджет составят 3,1 трлн рублей или 18% от плановых назначений.

Основные предстоящие расходы на 2017 год — это выполнение обязательств по контрактам, выплата заработных плат и социальное обеспечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в законе о федеральном бюджете на 2018—2020 годы вводится новое правило — с 1 января 2018 года Резервный фонд объединяется с Фондом национального благосостояния. Все дополнительные доходы от продажи нефти будут поступать в Объединенный фонд.

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