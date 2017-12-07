Вена, 7 декабря, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Павел Климкин будет добиваться встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения вопроса так называемых политических заключенных. Видеообращение Климкина пресс-служба МИД Украины опубликовала 7 декабря.

UTR News Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

«Буду сегодня пытаться встретиться с Лавровым, чтобы поговорить о наших заключённых, о наших политических заключённых», — сказал Климкин.

По его мнению, данный вопрос больше эмоциональный, чем политический.

Отметим, из-за ситуации на Украине внешнеполитические ведомства не ведут прямого диалога с момента государственного переворота в Киеве в 2014 году. Взаимодействия дипломатов происходили только в нормандском формате.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего выступления на министерском заседании в ОБСЕ 7 декабря Климкин призвал усилить санкции против России.

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