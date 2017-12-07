Москва, 8 декабря, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 8 декабря, Госдума обсудит проект заявления в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной от соревнований в Корее, сообщает ИА REGNUM. Парламентарии указывают на недопустимость дискредитации спортсменов.

stux Олимпиада

На пленарном заседании проект заявления представит глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР), выступит инициатор подготовки заявления вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, разъяснения даст президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), кроме того, выступят представители всех фракций — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Решение и буря

Исполком МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), при этом создал специальную панель для допуска «чистых» российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. Они будут соревноваться в статусе «Спортсмены-олимпийцы из России», выступать под олимпийским флагом, а на всех церемониях будет звучать олимпийский гимн.

Такое решение МОК вызвало широкий резонанс и негодование — споры идут о том, участвовать ли спортсменам или бойкотировать Игры. Вместе с тем право выбора — участвовать в Олимпиаде или нет — за самими спортсменами. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не будут чинить никаких препятствий, если они захотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.

Заложники

Спортсмены не должны быть заложниками двойных стандартов нечестных политиков, уверен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Лишение флага и гимна российской сборной на основании бездоказательных и голословных обвинений — абсолютно политически мотивированное решение. Это подрывает сами основы олимпийского движения, наносит ему непоправимый ущерб», — заявил парламентарий.

Дума даст оценку

Проект заявления Госдумы о решении исполкома МОК призван дать оценку произошедшему событию. Депутаты акцентируют внимание на неприемлемости политического давления на международные спортивные институты, при этом особое внимание уделяется общегражданским правам атлетов.

«Мы считаем, что предложение МОК выступать под нейтральным флагом является дискриминацией наших спортсменов по национальному признаку», — заявил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

Кроме того, Госдума намерена призвать всех — и внутри России и вовне прекратить нападать на спортсменов и клеймить российский спорт. Парламентарии акцентируют внимание на колоссальной законодательной работе в том числе по борьбе с допингом.

В заявлении не будет рекомендаций по участию или неучастию спортсменов, подчеркнул вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Хартия оговаривает недопустимость давления на спортсменов, и депутаты будут учитывать эти требования», — заверил он.