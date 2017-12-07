Ереван, 7 декабря, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Евразийский банк развития принял решение о предоставлении Армении третьего транша финансового кредита в размере $100 млн. Средства кредита направляются на реализацию реформ в сфере госуправления, улучшение инвестиционного климата и либерализацию энергетического рынка. С учетом предыдущих траншей на сегодняшний день стране предоставлена полная сумма кредита в размере $300 млн.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе банка, в рамках кредитной программы также продолжалась реализация реформ по дедолларизации экономики и повышению доверия к банковской системе.

При принятии решения совет банка основывался на улучшении бюджетных и макроэкономических показателях республики. Так, в текущем году в Армении наблюдалась существенная бюджетная консолидация. По итогам 9 месяцев дефицит государственного бюджета составил 2,5% ВВП, против 4,1% ВВП за аналогичный период 2016 года, исключительно за счет сокращения текущих расходов. Этому во многом способствовало выполнение условия третьего транша по ограничению дефицита бюджета без учета внешних кредитов, направляемых на финансирование целевых инфраструктурных программ, что позволило сократить данный дефицит до 1% ВВП, против 2,4% ВВП. Ожидаемый дефицит по итогам 2017 года составит около 3,6% ВВП, против 5,5% ВВП годом ранее.

Улучшение фискальной позиции позволило значительно замедлить прирост государственного долга. Уровень долга правительства за 9 месяцев текущего года увеличился на 0,4 п. п., до 51,8% ВВП, по сравнению с приростом на 3,3 п. п., до 47,4% ВВП, за аналогичный период 2016 года и на 7,7 п. п. в целом за 2016 год. В соответствии с проектом закона «О государственном бюджете Республики Армения на 2018 год» дефицит госбюджета не должен превысить 2,7% ВВП.

Подготовлены условия для полного ввода в действие Налогового кодекса с 1 января 2018 года через гармонизацию действующей нормативной базы с его требованиями. При финансовой поддержке ЕАБР правительством страны переработаны 95 нормативно-правовых актов. По оценкам аналитиков банка, ввод в действие Налогового кодекса приведет к увеличению налоговых доходов на 2 п. п. ВВП накопленным итогом в течение 2017−2021 годов. Этому будут способствовать повышение ставок некоторых видов налогов, включая акцизы и роялти, а также сокращение налоговых льгот и совершенствование налогового администрирования.

Существенно усовершенствован процесс государственных закупок, нацеленный на устранение конфликта интересов. Новая редакция закона «О закупках» и решение правительства «Об организации процедур закупок» закрепляют понятие «аффилированные лица», запрещают одновременное их участие в процедуре закупок и требуют обязательного опубликования объявлений об отсутствии конфликта интересов на официальном сайте государственных закупок. Эффективность государственных закупок также повышена через расширение практики проведения закупок в электронной форме. По состоянию на конец сентября 2017 года объем конкурсных закупок в электронном формате составил 95,2% от всех бюджетных закупок, не содержащих государственной или служебной тайны, против 91,4% годом ранее и 83,2% — в 2015 году.

Созданы условия для либерализации энергетического рынка и реализованы меры по минимизации рисков образования задолженности между его участниками. В июле 2017 года правительством Армении был одобрен план-график мероприятий по либерализации и развитию межгосударственной торговли электроэнергетического рынка республики до 2020 года. План предусматривает разделение функций поставки и распределения электроэнергии, что открывает вход на рынок для поставщиков энергии, в том числе иностранных, предоставление права крупным потребителям осуществлять оптовые закупки энергии напрямую от производителей, а также создание оператора электроэнергетического рынка, регулирующего деятельность всех его участников. Меры по совершенствованию методологии прогноза производства энергии и тарифообразования, позволившие более гибко реагировать на изменения себестоимости генерируемой энергии, реализованные в рамках предыдущих траншей, способствовали досрочному погашению задолженности распределительной сети перед поставщиками в размере $50 млн, сформированной в 2014—2015 годах. С августа 2016 года сектор не имеет просроченной задолженности, что благоприятно сказалось на его инвестиционной привлекательности. В частности, в 2017 году «Электрические сети Армении» подписали кредитные соглашения с Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития на общую сумму $160 млн без государственных гарантий на цели модернизации сектора.

Предприняты меры по повышению инвестиционной привлекательности страны через внесение изменений в законодательные акты и проведение реформ по упрощению ведения бизнеса. На рассмотрение парламента страны были представлены изменения в закон «Об иностранных инвестициях», направленные на повышение защиты инвесторов через расширение исключительных прав иностранных инвесторов на защиту от любых изменений в инвестиционном законодательстве, ухудшающих их положение, предоставление возможности прямого обращения иностранного инвестора в международный арбитраж до окончания судебного разбирательства в рамках национальной судебной системы; внедрение в полном объеме режима наибольшего благоприятствования.

Пакет изменений, предложенных правительством в закон «О свободных экономических зонах», предусматривает гармонизацию национального законодательства с требованиями ЕАЭС, а также уточняет права и обязанности сторон на основе накопленного опыта работы двух пилотных СЭЗ в республике. Проект изменений в закон «О нормативно-правовых актах» нацелен на расширение возможности участия бизнеса и общественности в процессе подготовки нормативно-правовых актов через установление требований в законодательстве по обязательному проведению публичных обсуждений всех нормативно-правовых актов. Реализованы меры по сокращению регулятивного бремени через упрощение процедур ведения бизнеса, в том числе благодаря расширению электронного доступа к услугам, повышению осведомленности населения о регулятивных процедурах через создание информационных сайтов и облегчение доступа частного сектора к кредитным ресурсам через создание реестра движимого имущества.

Снижен уровень финансовой долларизации и реализованы меры по повышению доверия населения к банковской системе в результате принятия ряда нормативно-правовых актов Центральным банком Армении и внесения изменений в закон «О гарантировании вкладов». Доля иностранной валюты в депозитной базе сократилась с 71,6% (на конец 2014 года) до 62,4% на (конец сентября 2017 года), долларизация кредитов за тот же срок уменьшилась с 66,6% до 62,7%, чему способствовала политика Центробанка, направленная на увеличение доступности драмовых кредитов и доходности по депозитам в национальной валюте. Депозитная база на конец сентября 2017 года выросла в 12-месячном исчислении на 16,7%, чему, в частности, способствовали изменения в закон «О гарантировании вкладов»: была повышена сумма гарантированного вклада, упрощена процедура ее получения, предусмотрена защита депозитов клиента в случае слияния банков.