Брюссель, 7 декабря, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Десятки тысяч жителей Каталонии вышли на митинг против политики ЕС и Испании в Брюсселе, передает Associated Press.

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По сообщениям полиции, на митинг в центре Брюсселя вышли около 45 тыс. человек, большинство из них приехали в Бельгию из «мятежного» испанского региона.

Митингующие размахивали флагами Каталонии, независимость которой от Испании отказались признать европейские лидеры. Самым главным лозунгом манифестации стали надписи «Позор ЕС!» на значках, плакатах и транспарантах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Каталонии провели референдум о независимости, на котором большинство жителей региона проголосовало за независимость от Испании.

Парламент и правительство Каталонии 27 октября объявили о независимости региона, после чего Мадрид начал репрессии против политиков и чиновников.

В настоящий момент лидер «мятежной» Каталонии Карлес Пучдемон находится в Брюсселе, члены его кабинета министров дожидаются суда в Испании.