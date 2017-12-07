Калининград, 7 декабря, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Прокуратура Калининградской области потребовала привести в порядок руины замка Кёнигсберг, раскопанные в прошлом году археологами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, консервация объекта до настоящего времени не произведена, из-за чего доступ на территорию представляет угрозу для жизни и здоровья граждан.

Prokuratura39.ru Затопленные руины замка Кёнигсберг

«Объект культурного наследия «Руины Королевского замка XIV—XVIII вв.» в настоящее время подтоплен, сам объект захламлен строительным и бытовым мусором, ограждение по периметру земельного участка частично отсутствует, — сообщили в прокуратуре. — Используемое для откачки воды с объекта оборудование не справляется с поступающим объемом воды, а на момент проведения проверки это оборудование вообще не работало».

Также прокуратура области установила, что Служба государственной охраны объектов культурного наследия вот уже семь лет не включает руины в реестр в качестве объекта культурного наследия какой-либо категории историко-культурного значения.

Prokuratura39.ru Затопленные руины замка Кёнигсберг

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что во время раскопок руин орденского замка в Калининграде были обнаружены фрагменты поселения предшественников пруссов. Находку высоко оценили в российском археологическом сообществе.

В частности, главный редактор журнала «Российская археология», член-корреспондент Российской академии наук Леонид Беляев заявил, что в целом раскопанный археологический памятник на месте Королевского орденского замка — памятник европейского уровня, который, «вне всякого сомнения, будет находиться под обзором у мировой общественности».

«Что здесь будет происходить — никому не безразлично. По тому, как мы себя здесь поведем, будут судить, являемся ли мы варварами или культурным народом, который понимает, что это его наследие», — сказал Беляев.

По мнению другого археолога, доктора исторических наук Владимира Кулакова, «наука и Калининград понесли серьезный урон из-за абсолютно непрофессионального подхода к проведению археологических раскопок на замке в 2016 году».

Prokuratura39.ru Затопленные руины замка Кёнигсберг

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что замковые руины расположены в непосредственной близости к будущей фан-зоне чемпионата мира по футболу 2018 года.