Песков: Уровень поддержки Путина недоступен для других кандидатов
Москва, 7 декабря, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин имеет уровень поддержки, недоступный для других кандидатов на пост главы государства. Об этом 7 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал по просьбе журналистов заявления некоторых аналитиков о том, что на предстоящих выборах президента России не будет настоящего соперничества, и они будут носить «референдумный» характер.
Дмитрий Песков назвал подобные рассуждения «стандартными и уже набившими оскомину у знающих и читающих людей».
«Да, Путин — самый сильный кандидат, и шансов, конечно, у него больше всего. Тот уровень поддержки народа, который есть у Путина, недоступен для остальных кандидатов», — сказал пресс-секретарь.
Напомним, накануне Владимир Путин объявил о решении выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России в марте 2018 года.
О своём намерении участвовать в выборах на сегодняшний день также заявили телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, бизнесмен Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Яблока» Григорий Явлинский.
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