Москва, 7 декабря, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Законопроект, закрепляющий рабочее место для призывников, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Виталий Пашин и Данил Шилков, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

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Авторы обратили внимание на то, что за женщиной, которая хочет воспользоваться правом на материнство, сохраняется рабочее место на три года в организации любой формы собственности, в том числе и у индивидуального предпринимателя, а за гражданином, который год исполнял свой долг перед Родиной (служба по призыву), не сохраняется рабочее место, и после службы он становится безработным, и всё что ему положено — это двухнедельный заработок перед увольнением до призыва согласно ст. 178 ТК РФ.

Предлагается предоставить гражданам, уволенным с военной службы по призыву, дополнительное право в виде сохранения за ним работодателем прежнего места работы на время прохождения военной службы, а также в течение трех месяцев после увольнения с военной службы.

Принятие закона «позволит восстановить социальную справедливость, уравнять в трудовых правах демобилизованных граждан, позволит активней осуществлять призывные мероприятия, поскольку военнообязанный будет уверен в сохранении своего рабочего места после демобилизации», отмечают парламентарии.