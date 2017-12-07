Степанакерт, 7 декабря, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Включение долмы в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как азербайджанского блюда не имеет каких-либо обоснований. Об этом заявил карабахский этнограф Лерник Ованнисян, сообщает «Арцахпресс».

Долма

По его словам, заявка Азербайджана на включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО рецепта приготовления долмы не имеет научной основы и является проявлением «икорной политики» правящего бакинского режима.

«Азербайджанцы в свое время пришли и поселились на армянских территориях, и тот хозяйственно-культурный уклад и культура быта, которые присущи народам, ведущим оседлый образ жизни, то есть армянам и другим коренным жителям Южного Кавказа, не свойственен Азербайджану», — сказал Ованнисян.

По его словам, Азербайджан воспользовался тем, что это блюдо было распространено на Кавказе, и попытался присвоить его, представив как свое национальное.

Армянский этнограф Светлана Погосян отмечает: «Я изучила заявку Азербайджана, она была необоснованной и неграмотной. В заявку включены названия мест, которые не имеют связи с Азербайджаном, очевидно, что делается попытка использовать культуру других стран. Еще кандидат исторических наук, опытный кулинарный специалист В. В. Похлебкин давно заметил, что некоторые блюда в азербайджанской кухне взяты из армянской кухни, в том числе и долма, и что «эти блюда вошли в ежедневный список основных блюд азербайджанского народа».

Сегодня как в Армении, так и в диаспоре существуют национальные традиции и навыки по приготовлению многих национальных блюд, в том числе долмы. Каждая домохозяйка во всех районах готовит разные виды долмы без каких-либо конкретных рецептов, т. е. носитель традиции передает ее из поколения в поколение. Традиционное блюдо долма подается во всех армянских ресторанах. В Армении проводится ежегодный фестиваль долмы, в ходе которого отдельные лица и организации представляют традиционные образцы долмы.

Согласно этимологическому словарю Ачаряна, слово «долма» произошла от корня «доли», обозначающей виноградную лозу, в листья которой и заворачивается фарш при приготовлении традиционной долмы.

Справочник Оксфордского университета The Oxford Companion to Food отмечает, что долма возникла как армянское блюдо, а затем перешла в турецкую кухню.

Председатель общественной организации «По развитию и сохранению традиций армянской кулинарии» Седрак Мамулян отмечает, что не относится серьезно к новости о включении в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО азербайджанского рецепта приготовления долмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, армянский танец Кочари внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом ранее сообщалось на странице ЮНЕСКО в Twitter. При этом приводилась подробная информация о том, что представляет собой танец, что символизирует и какую роль играет в жизни армянского народа.

Что касается долмы, которую ЮНЕСКО посчитал азербайджанским блюдом, то Мамулян отмечает, что нет никакого сомнения в принадлежности этого блюда к армянской кухне, это неотъемлемая часть национальной кухни.

По его словам, прежде чем принимать то или иное решение, ЮНЕСКО необходимо проводить исследования, в частности, по части истории появления рецепта долмы.

«Неужели это должно решаться ЮНЕСКО? Азербайджанская сторона просто дала денег, они и приняли это решение. Подобные решения не имеют никакого значения для поваров. Это общественная организация, и Азербайджан со своей 100-летней историей хочет доказать, что у них есть что-то своё, национальное. Лично я серьезно не воспринимаю это решение, поскольку чем серьёзнее относишься к ЮНЕСКО, тем выше ставки», — отметил Седрак Мамулян.

Следует отметить, что до 15 ноября 2017 г. гендиректором ЮНЕСКО была Ирина Бокова, которая упоминается в глобальном журналистском расследовании под названием «азербайджанская прачечная».

В начале сентября британская газета The Guardian рассказала о масштабной сети подкупа европейских политиков, чиновников, журналистов и общественных деятелей властями Азербайджана.

Среди получавших деньги от азербайджанских властей — видные деятели Евросоюза, Парламентской ассамблеи Совета Европы, ЮНЕСКО, а также журналисты и политики рангом ниже. Финансирование осуществлялось через датские, британские и азербайджанские финансовые учреждения.

Как пишет Коммерсант, муж Боковой — Калин Митрев, которого в прошлом году назначили членом правления базирующегося в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), получил как минимум €425 тыс. за частные консультации от азербайджанской компании Avuar Co. Он признает факт получения платежей и говорит, что они были получены за законную работу консультантом в сфере бизнеса. Он говорит, что прекратил оказывать консультационные услуги после того, как перешел на работу ЕБРР.

Сама Бокова известна тем, что наградила одной из высших наград ЮНЕСКО первую леди Азербайджана Мехрибан Алиеву. Бокова также участвовала в открытии фотовыставки в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Выставка называлась «Азербайджан — земля терпимости». Организовал её Фонд Гейдара Алиева.

В ответ на вопрос The Guardian о наличии конфликта интересов между работой её мужа и её ролью в ООН она самым энергичным образом отвергла подобное обвинение.