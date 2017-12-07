Санкт-Петербург, 7 декабря, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Футбольному полю стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове Северной столицы вновь потребовалась замена газона. Утром 7 декабря спецтехника начала полный демонтаж травяного покрытия поля, сообщают СМИ.

Gov.spb.ru Выкатное поле стадиона «Санкт-Петербург»

Ранее специалисты отмечали плохое состояние газона, который продержался всего полгода. По данным издания «Коммерсант», текущую замену газона оплачивает футбольный клуб «Зенит».

Как пояснял ранее корреспонденту ИА REGNUM один из экспертов, непосредственно занятых обслуживанием выкатного поля стадиона, однократная замена газона может стоить до 40 млн рублей.

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Напомним, 15 ноября вице-премьер Виталий Мутко сказал журналистам, что газон на стадионе «Санкт-Петербург» вновь будет заменен к 1 февраля 2018 года, чтобы подготовить его к матчам ЧМ-2018.

Как известно, поле стадиона уже пережило одну замену газона перед Кубком Конфедераций, поскольку первоначальное травяное покрытие сгнило: нормальный рост травы оказался невозможен из-за отсутствия естественного света в чаше стадиона и неправильной искусственной инсоляции.

Следующим летом стадион на Крестовском острове примет семь игр Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе один полуфинал и матч за 3-е место.

Правительство Санкт-Петербурга одобрило передачу стадиона на Крестовском острове футбольному клубу «Зенит». Срок концессии составит 49 лет. эксплуатация стадиона может ежегодно стоить до 1,3 млрд рублей в 2018 году, а к 2065 году эта сумма может достичь 2,8 млрд рублей.

На возведение стадиона на Крестовском острове за 10 лет потрачено более 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная. В следующем году на перенос медиацентра у стадиона ради выкатного поля город выделит около 250 млн рублей. Еще столько же, как ожидается, даст федеральный центр.