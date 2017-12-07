Аварийный «дом под тряпкой» в центре Воронежа обещают снести
Воронеж, 7 декабря, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Знаменитый «дом под тряпкой» — аварийное здание, расположенное в самом центре Воронежа, прямо напротив правительства региона, снесут в 2018 году. Информацию об этом со ссылкой на компанию «Выбор» распространили местные СМИ.
Как сообщает ИА REGNUM, дом по адресу площадь Ленина, 6, некогда считался одним из самых элитных жилых домов города. Он был возведен в 1930-х годах в стиле конструктивизма. В годы войны он был разрушен, но в начале 1950-х был восстановлен по проекту Николая Троицкого — известного воронежского архитектора, автора проекта здания ЮВЖД, которое сегодня является визитной карточкой города.
Однако в конце 1990-х году дом был признан аварийным. Здание оказалось в собственности строительной компании ООО «Павловскгранит-Жилстрой»: сам дом планировали снести, а на его месте возвести новый. Собственникам квартир обещали предоставить квартиры в новостройке.
Забором дом обнесли еще в 1996 году: к тому времени уже было несколько случаев, когда куски, падавшие с фасада дома, калечили прохожих. Название «дом под тряпкой» к дому прикрепилось после того, как несколько лет назад полуразрушенное здание обтянули баннером.
Но и расселение, и снос затянулись на долгие годы. А компания — владелец дома, которая и занималась расселением, в 2013 году оказалась под наблюдением, а затем в отношении фирмы было введено и конкурсное производство, в 2014-м «Павловскгранит-Жилстрой» признали банкротом.
В 2016 году стало известно о том, что здание выкупила московская компания ООО «Инвестстрой» — причем продать дом удалось только с третьей попытки. Летом этого года в доме произошел пожар.
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Между тем, как сообщили «Вести-Воронеж», по информации «Выбора», на месте аварийного здания планируется построить новый шестиэтажный дом, с двумя мансардными этажами. Проект уже разработан — как сообщается, его создатели постарались сохранить архитектурную стилистику здания.
По словам представителя компании, «Выбор» выкупил квартиры у владельцев расселенного дома. И снос, и начало строительство нового здания по плану начнутся в 2018 году.
Между тем компания «Выбор», которая планирует вести строительство в самом центре Воронежа, имеет весьма печальную известность. В 2016 году «Выбор» (гендиректором является депутат облдумы Александр Цыбань) оказался в центре скандала с застройкой большой территории яблоневого сада Воронежского аграрного университета. Тогда было заявлено о планах по строительству 26 домов высотой 17 и 18 этажей, а также двух детских сада на 250 и 320 мест и общеобразовательной школы на 1550 мест. Однако против активно выступили воронежцы. А позже и вовсе выяснилось, что яблоневый сад, находившийся в федеральной собственности, был из нее выведен по мошеннической схеме. Сама компания к мошенничеству причастна не была — участки были приобретены через третьих лиц. Сейчас часть территории через суд уже возвращена в федеральную собственность.
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