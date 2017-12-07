Воронеж, 7 декабря, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Знаменитый «дом под тряпкой» — аварийное здание, расположенное в самом центре Воронежа, прямо напротив правительства региона, снесут в 2018 году. Информацию об этом со ссылкой на компанию «Выбор» распространили местные СМИ.

ИА REGNUM «Дом под тряпкой» — здание в центре Воронежа, прямо напротив здания правительства области. С другой стороны — Театр оперы и балета

Как сообщает ИА REGNUM, дом по адресу площадь Ленина, 6, некогда считался одним из самых элитных жилых домов города. Он был возведен в 1930-х годах в стиле конструктивизма. В годы войны он был разрушен, но в начале 1950-х был восстановлен по проекту Николая Троицкого — известного воронежского архитектора, автора проекта здания ЮВЖД, которое сегодня является визитной карточкой города.

Однако в конце 1990-х году дом был признан аварийным. Здание оказалось в собственности строительной компании ООО «Павловскгранит-Жилстрой»: сам дом планировали снести, а на его месте возвести новый. Собственникам квартир обещали предоставить квартиры в новостройке.

Забором дом обнесли еще в 1996 году: к тому времени уже было несколько случаев, когда куски, падавшие с фасада дома, калечили прохожих. Название «дом под тряпкой» к дому прикрепилось после того, как несколько лет назад полуразрушенное здание обтянули баннером.

Но и расселение, и снос затянулись на долгие годы. А компания — владелец дома, которая и занималась расселением, в 2013 году оказалась под наблюдением, а затем в отношении фирмы было введено и конкурсное производство, в 2014-м «Павловскгранит-Жилстрой» признали банкротом.

ИА REGNUM Вот так этот дом выглядит в последние годы

В 2016 году стало известно о том, что здание выкупила московская компания ООО «Инвестстрой» — причем продать дом удалось только с третьей попытки. Летом этого года в доме произошел пожар.

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Между тем, как сообщили «Вести-Воронеж», по информации «Выбора», на месте аварийного здания планируется построить новый шестиэтажный дом, с двумя мансардными этажами. Проект уже разработан — как сообщается, его создатели постарались сохранить архитектурную стилистику здания.

По словам представителя компании, «Выбор» выкупил квартиры у владельцев расселенного дома. И снос, и начало строительство нового здания по плану начнутся в 2018 году.

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Между тем компания «Выбор», которая планирует вести строительство в самом центре Воронежа, имеет весьма печальную известность. В 2016 году «Выбор» (гендиректором является депутат облдумы Александр Цыбань) оказался в центре скандала с застройкой большой территории яблоневого сада Воронежского аграрного университета. Тогда было заявлено о планах по строительству 26 домов высотой 17 и 18 этажей, а также двух детских сада на 250 и 320 мест и общеобразовательной школы на 1550 мест. Однако против активно выступили воронежцы. А позже и вовсе выяснилось, что яблоневый сад, находившийся в федеральной собственности, был из нее выведен по мошеннической схеме. Сама компания к мошенничеству причастна не была — участки были приобретены через третьих лиц. Сейчас часть территории через суд уже возвращена в федеральную собственность.

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