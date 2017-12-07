Ярославль, 7 декабря, 2017, 17:01 — ИА Регнум. В банке «ВВБ» прокомментировали ситуацию с работой своих офисов в Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Объявление на дверях банка

Напомним, 6 декабря жители Ярославля сообщали о возникших проблемах в работе Ярославского отделения банка «ВВБ». В головном офисе финансового учреждения это прокомментировали следующим образом:

«Сообщаем, что в настоящее время деятельность ПАО Банк «ВВБ» осуществляется в обычном режиме. В некоторых отделения наблюдается увеличение количества клиентов, обратившихся за вопросами и консультациями», — говорится в официальном разъяснении.

Между тем утром 7 декабря на дверях отделения банка «ВВБ» в Ярославле по улице Первомайской висело объявление о том, что офис временно не работает «по техническим причинам».

ИА REGNUM надеется, что проблемы, возникшие в работе банка, носили временный характер.