Грозный, 7 декабря, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев выразил протест против намерений президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Религиозный деятель в своем посте на официальной странице Духовного управления мусульман республики в Instagram призвал верующих всех конфессий не поддаваться на провокации и не идти на поводу у тех, кому выгодны конфликты между простыми людьми.

Andrew Shiva Мечеть Эль-Акса, Иерусалим

По словам главы ДУМ Чечни, это решение американских властей даст США возможность устроить новый военный плацдарм на Ближнем Востоке в государстве-сателлите, каким он назвал Израиль из-за финансовой и военной поддержки со стороны американского государства.

Салах-Хаджи Межиев, высказываясь от лица всех мусульман Чечни, заявил, что мусульмане никогда не признают Иерусалим столицей Израиля. Он также отметил, что американский президент, очевидно, забыл, что в резолюции ООН от 29 ноября 1947 года регламентируется раздел территории бывшей Османской Империи на арабское и еврейское государства. Он также напомнил, что Конгресс США еще в 1995 году принял закон о признании Иерусалима столицей Израиля, «однако из-за принципиальной позиции исламских стран каждые полгода все предыдущие президенты США откладывали перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим».

«Настоятельно требуем не впутывать религию и не сталкивать между собой верующих, живущих в мире и согласии. И поэтому мы призываем людей всех конфессий трезво оценить всю сложность и чреватость последствий от принятия необдуманных решений американского и израильского руководства и не допустить подрыва основы для мира на Ближнем Востоке», — заявил Межиев.

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Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 6 декабря, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о намерении перенести туда посольство США в ближайшее время. Придание статуса столицы этому городу является одной из основных проблем ближневосточного конфликта, поэтому решение Трампа всколыхнуло обе его стороны ‑ и Израиль, и Палестину. Ситуация явно провокационная и приведет к эскалации палестино-израильского конфликта, считает ряд политологов, при этом отмечая, что в Белом доме четко осознают, что означает Иерусалим для мусульман всего мира, тем не менее играют на чувствах верующих.

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