Белоруссия, 7 декабря, 2017, 18:12 — ИА Регнум. После череды скандалов вокруг президентской больницы в белорусской деревне Ждановичи (Минский район), глава Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в данном медицинском учреждении будут лечить не только государственных служащих, но и рядовых граждан. Соответствующее заявление он сделал 7 декабря на совещании по вопросам медицинского обслуживания в строящемся учреждении здравоохранения.

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Лукашенко отметил, что сейчас в обществе активно обсуждается тема строительства этой больницы, однако она будет для всех, а не только для чиновников. Президент Белоруссии также пообещал, что власти будут строить еще такие современные медицинские учреждения при условии, что чиновники будут «работать честно, открыто и принципиально, чтобы государство процветало».

При желании в медцентре в Ждановичах смогут проходить обследование и лечиться граждане на платной основе. Лукашенко подчеркнул, что строительство больницы ведется открыто, он также опроверг заявления о том, что эта больница строится лично для него, сказав, что лечится, как и лечился раньше.

«Я по больницам не ходил и не хожу», — объяснил президент республики.

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Говоря о том, как принималось решение о строительстве этой больницы, белорусский лидер отметил, что ранее в Минске из-за нехватки площадей планировать построить медицинское учреждение стоимостью от 300 до 500 млн евро. Позднее Лукашенко решил передать в собственность Минска Республиканский клинический медицинский центр и построить ещё один небольшой, но современный медицинский центр, сэкономив при этом 400 млн евро. Как пояснил Лукашенко, в этой больнице будут обслуживаться около 3—4 тысяч государственных служащих, а остальные — рядовые граждане, стоящие здесь на учете. Также в этом медцентре планируется отрабатываться новейшие технологии, поделился президент.

Он сказал, что к работе в этой больнице могут привлекать больше врачей. Планируется, что в 2017 году удастся закончить строительство и сдать объект. После чего Лукашенко, возможно, приедет посмотреть больницу.

Напомним, что два года назад президент Белоруссии подписал указ о строительстве нового специального объекта. Причем располагается он недалеко от резиденции Лукашенко. Стоимость медцентра составляет около 100 млн евро. Изначально в СМИ появилась информация о том, что больница будет только для чиновников, после чего в народе этот центре назвали «больницей для элиты».

В сентябре сообщалось, что на строительство клинического центра не хватило средств, в результате чего депутаты Минского городского совета выделили на строительство в Ждановичах еще 5 млн евро. Как отмечал экономист Лев Марголин в интервью UDF. by, перед строительством всегда составляются сметы, поэтому непонятно, в чем именно заключалась причина недостатка средств на строительство.

Отметим, что проблема медицинского обслуживания в Минске стоит довольно остро. Дело в том, что количество больниц в городе остается неизменным на протяжении вот уже 30 лет — в столице не было построено ни одной клиники с 1987 года. В 2010 году было запланировано возведение новой больницы в микрорайоне Северный, но стройка так и не началась.

Белорусская здравоохранительная система в целом испытывает немало проблем. В частности, наблюдается дефицит кадров, зарплаты врачей даже первой категории остаются на крайне низком уровне, в то время как куда более высокие зарплаты — у бюрократии медучреждений и врачей, выполняющих «высокотехнологичные» операции.