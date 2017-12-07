Бишкек, 7 декабря, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Две компании проявляют интерес к проектам по строительству Верхненарынского каскада ГЭС в Киргизии. Об этом заявил премьер-министр Сапар Исаков сегодня, 7 декабря, выступая на пресс-конференции по итогам 100 дней работы нового правительства.

Сайга20К Створ плотины Нарынской ГЭС-1

По словам главы кабмина, подробности он сможет озвучить только по итогам переговоров, которые киргизстанские власти сейчас ведут с потенциальными инвесторами.

«Много было разговоров, что теперь никто не придет на Верхненарынский каскад. Такого нет. Есть живой интерес к проекту. Мы работаем над вопросом и доведем его до логического конца», — подчеркнул он.

Затронул Сапар Исаков и тему строительства ГЭС «Камбар-Ата — 1», отметив при этом, что правительство Киргизии планирует выкупить принадлежащую компании «РусГидро» долю в данном проекте и технико-экономическое обоснование, составленное российскими специалистами.

«Это произойдет в ближайшее время — мы будем полноправными хозяевами. Стоимость ТЭО — $5 млн (294,64 млн рублей по текущему курсу). Также есть небольшая сумма — это возмещение расходов российской стороны», — заключил высокопоставленный чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что 20 сентября 2012 года правительства Киргизии и России заключили соглашение о том, что строительством Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС займется компания «РусГидро».Спустя три года киргизстанские власти заявили о том, что российская сторона не выполняет условия контракта из-за нехватки денег, а в январе 2017 года парламент Киргизии денонсировал это соглашение в одностороннем порядке.

Сайга20К Створ плотины Акбулунской ГЭС

В июле 2017 года правительство Киргизской Республики заключило с компанией «Liglass Trading CZ» договор на постройку Акбулунской ГЭС, Нарынской ГЭС-1 и нескольких малых гидроэлектростанций. При этом чешский инвестор пообещал привлечь в эти проекты не менее $500 млн (29,46 млрд рублей по текущему курсу), а также $37 млн (2,18 млрд рублей) в качестве компенсации для «Русгидро».

В сентябре 2017 года киргизстанские власти расторгли и этот договор в одностороннем порядке, поскольку выяснилось, что у чешских бизнесменов нет в наличии таких денег, а потому они не смогут выполнить свои обязательства в прописанные в соглашении сроки.

Отметим также, что интерес к проектам по возведению гидроэлектростанций на территории Киргизской Республики проявил соседний Узбекистан, ранее выступавший категорически против строительства крупных гидроэнергетических объектов в Киргизии и Таджикистане.