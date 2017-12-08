Киев, 8 декабря, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Противостояние между подконтрольным американцам Национальным антикоррупционным бюро и пропорошенковскими силовиками не стихает. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прямо обвинил главу НАБУ в потворстве незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Об открытом вызове в адрес США и о возможном ответе пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

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Луценко прямо задался вопросом, кто вообще «разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Украины», и указал на Сытника, желающего иностранными партнерами прикрыть свои огромные проблемы. Задержание же детектива НАБУ, который предлагал взятку за выдачу документов группе нелегальных мигрантов, стало уже прямым вызовом НАБУ, которое, по сути, представляет собой силовую вертикаль, параллельную подконтрольным Порошенко СБУ и Генпрокуратуре.

В ответ НАБУ могло только объявить о возбуждении новых уголовных дел, попадая в замкнутый круг, потому что суды находятся под контролем Порошенко. Идея же антикоррупционного суда стараниями президента Украины так и не исполнена.

Что в такой ситуации оставалось делать Штатам и насколько они оказались эффективны, читайте в статье: Украина довела Вашингтон до белого каления

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