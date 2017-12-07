Москва, 7 декабря, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Отечественный рубль 7 декабря в первой половине дня предпринимал попытки коррекции в парах с иностранными валютами после капитуляции накануне и довольно слабого начала сегодняшних торгов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

«К середине сессии движения сменились на разнонаправленные. Инвесторы, похоже, в растерянности», — отметила эксперт.

Аукционы Минфина по размещению ОФЗ, состоявшиеся накануне, прошли успешно. К инвесторам возвращается интерес к покупкам российского долга, но пока все робко и осторожно.

«Спрос на рубли покупателями облигаций на внутреннем рынке в данный момент перекрывается потребностью компаний в иностранной валюте», — считает Бдорова.

Кроме того, усиленные с сегодняшнего дня покупки валюты Минфином через агента-Центробанк могут локально влиять на поведение рублевых пар.

«В общем и целом, рублевые пары 7 декабря торгуются очень скромно, в узких диапазонах. Доллару важно оставаться выше 59,16 руб. — тогда шансы на продолжение роста сохранятся», — полагает эксперт.

Добавим, 7 декабря Доллар США стоит 59,23 руб. и практически не меняется в сравнении со вчерашним закрытием. Евро торгуется по 69,83 руб. (-0,05%). Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 8 декабря, составляют 59,29 руб. за американскую валюту и 69,93 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 37 и 23 копейки соответственно.

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