Ярославль, 7 декабря, 2017, 15:56 — ИА Регнум. На состоявшейся конференции Ярославского регионального отделения ВПП «Единая Россия» был изменён действующий состав политического совета. Ротация состава высшего регионального партийного органа по официальной версии вызвана требованиями устава партии.

Состав политсовета «Единой России» покинули: Дмитрий Барвинок, Надежда Биочино, Дмитрий Жуков, Андрей Крутиков, Михаил Кузнецов, Нина Сицкова и Татьяна Хохлова.

«Подобные изменения в составе политсовета происходят регулярно, это требование устава нашей партии. Кадровая ротация позволяет партии и партийным органам сохранять тонус. То, что часть наших партийных товарищей покинули политсовет, совсем не означает негативную оценку их деятельности. Изменился их статус, кто-то перешёл на новую работу, и в связи с этим изменились их возможности активной партийной работы. Они уступили место другим достойным членам партии. Это нормально», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Боровицкий.

По итогам голосования делегатов конференции в состав политсовета партии вошли семь человек:

Анна Винокурова, руководитель регионального исполкома партии;

Владимир Волков, глава города Переславль-Залесский

Илья Горохов, депутат муниципалитета города Ярославля;

Денис Добряков, глава города Рыбинск

Павел Дыбин, депутат Ярославской областной думы;

Игорь Каграманян, член Совета Федерации;

Евгений Кузьмин, директор ООО «Русская слобода», член политсовета отделения партии в Рыбинске.