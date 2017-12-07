Донецк, 7 декабря, 2017, 16:02 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 6 декабря, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 10 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 46 раз, сообщают 7 декабря пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 10 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Красный Яр, Калиново, Логвиново, Калиновка, Красный Лиман.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 46 раз. Под огнем оказалось 18 населенных пунктов.

Читайте также: В ДНР из-за обстрелов со стороны Украины в ноябре погибли пять человек

Украинская артиллерия повредила шесть зданий в Докучаевске.

Штаб «АТО» зафиксировал 27 случаев обстрела своих позиций со стороны республик.

На Донецком и Луганском направлениях штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Новолуганского, Майского, Новоалександровки, Лобачево, Станицы Луганской, Водяного, Старогнатовки, Широкино, Гнутово, Авдеевки.

Напомним, украинские войска постоянно наращивают свои силы и продолжают ежедневные нападения на ДНР и ЛНР. Несмотря на Минские соглашения, Киев не оставляет попыток силового захвата республик.