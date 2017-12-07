Москва, 7 декабря, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Заявление Госдумы акцентирует внимание на неприемлемости политического давления на международные спортивные институты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, об этом сообщил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР). Особое внимание уделяется общегражданским правам атлетов.

Sergey Korovkin 84 Государственная дума России

Олимпийская сборная России не будет допущена до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Согласно решению МОК, российские спортсмены, в адрес которых не выдвигалось обвинений в употреблении допинга, смогут выступать на Играх под нейтральным флагом.

На пленарном заседании 8 декабря Госдума примет заявление в связи с решением МОК. На заседании выступят инициатор подготовки заявления вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, представители всех фракций.

«Наши ребята имеют гражданство, национальный флаг, патриотическую гордость. Поэтому мы считаем, что предложение МОК выступать под нейтральным флагом является дискриминацией наших спортсменов по национальному признаку», — заявил парламентарий.

Наши ребята «будут биться в неравной борьбе, так как флаг и гимн — моральная поддержка любого спортсмена», говорит он.

Также депутаты Госдумы призывают «всех и внутри России, и вовне прекратить нападать на наших спортсменов и клеймить российский спорт», сообщил глава комитета.

«Мы проделали колоссальную работу на законодательном уровне за последние полтора года, о чём в заявлении также указано», — добавил он.