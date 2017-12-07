Смоленск, 7 декабря, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Задержание бывшего сенатора от Смоленской области, руководителя Смолстата Анатолия Мишнева может быть связано с уголовным делом в отношении бывшего руководства филиала «Россельхозбанка».

(сс) George Hodan Арест

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Мишнев был задержан 5 декабря, 6 декабря суд принял решение о его аресте. Между тем никаких официальных комментариев в связи с его задержанием пока не поступало.

По данным местных СМИ, дело Мишнева может быть связано с делом бывшего директора смоленского филиала «Россельхозбанка», который вместе с коллегой и еще одной фигуранткой дела занимались выдачей невозвратных кредитов — на общую сумму 370 млн рублей.

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Суд тогда приговорил экс-директора филиала банка к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 700 млн рублей. Но в сентябре этого года Смоленский облсуд приговор смягчил, снизив наказание вдвое. В ноябре 2017 решение опротестовала — и успешно — уже областная прокуратура.

По заявлению источника местного издания «Рабочий путь», бывший сенатор мог исполнять роль посредника между подсудимым и руководством областного суда.

Между тем в октябре этого года стало известно об отставке с поста председателя областного суда Владимира Войтенко и его первого заместителя по уголовным делам Анатолия Петровского. Тогда местные СМИ припомнили руководству облсуда не только апелляционное решение по делу экс-банкира, но и, например, по делу Ikea. Интересно, что пост Войтенко покинул за семь месяцев до истечения срока полномочий — по собственному желанию.

Добавим, что Анатолий Мишнев работал в Смоленской областной думе с 2002 по 2012 годы, в том числе занимал пост председателя областного парламента. С 2012 по 2015 был членом Совета Федерации от администрации региона. Затем перешел на работу в Смоленскстат, в августе этого года занял пост руководителя этого ведомства. На сайте Смолстата в разделе «Руководство» он по-прежнему числится руководителем ведомства