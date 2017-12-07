Ярославль, 7 декабря, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Аукцион мэрии Ярославля на право осуществлять диспетчерский контроль за движением городского общественного транспорта противоречит закону о защите конкуренции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Мэрия Ярославля

Департамент городского хозяйства мэрии Ярославля внес в условия контракта требование о предоставлении водителям и кондукторам санитарно-бытовых услуг (туалет, комната отдыха) на конечных остановках маршрута. Единственным участником и победителем аукциона стало МУП «Яргортранс». У него есть 12 диспетчерских пунктов на конечных остановках, где, помимо мест для работы диспетчеров, имеются те самые комнаты отдыха и туалеты.

ООО «Гатчинапассажиропоток» из Ленинградской области подало жалобу на такие требования. По Закону о защите конкуренции, нельзя включать в состав задания контракта услуги, технологически и функционально не связанные с предметом закупки.

Диспетчера должны составлять расписание и следить за его соблюдением.

«Как установил антимонопольный орган, оборудование туалета и комнат отдыха для перевозчиков не относится к рынку предоставления диспетчерских услуг и должно осуществляться работодателем во исполнение предусмотренной законодательством обязанности», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Елена Щеглова.

Рассмотрение дела состоится 18 декабря.