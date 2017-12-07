Ярославль, 7 декабря, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что взносы на капитальный ремонт жилья в регионе в 2018 году останутся на уровне 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Сейчас взносы составляют 6,37 руб с квадратного метра жилой площади. Ранее принятым постановлением был предусмотрен ежегодный рост взносов. Так, в последней версии документа предполагалось, что в 2018 году взносы составят 6,92 руб c квадратного метра.

Однако в настоящий момент готовится новая редакция постановления, в которой размер платы будет сохранен на уровне этого года.

«На сегодняшний день в повышении оплаты за капитальный ремонт нет необходимости. В фонде скопились неосвоенные средства в размере чуть более миллиарда рублей», — заявил губернатор Дмитрий Миронов.

По мнению губернатора, большой объем неосвоенных средств — следствие плохой работы прежнего руководства регионального фонда капремонта, которое осваивало не более половины собранных средств. В этом году, считает губернатор, удалось переломить негативную тенденцию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале декабря губернатор внес в регионального заксобрание проект закона, который отменял понятие «региональный стандарт» для взносов на капремонт. Через утверждение данного стандарта ранее депутаты могли влиять на повышение взносов. Именно так им удалось заморозить рост на 2017 год. В пояснительной записке к проекту было сказано, что принятие законопроекта связано с запланированным ростом взносов. Но сейчас в правительстве региона такую связь официально отрицают.