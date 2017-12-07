Калуга, 7 декабря, 2017, 16:07 — ИА Регнум. В Калужской области с начала 2017 года правоохранители выявили 99 фактов дачи взяток. Средний размер взятки составил 210 тыс. рублей. Об этом 7 декабря заявил на брифинге замначальника УЭБиПК УМВД России по Калужской области Альберт Дуков, сообщает пресс-служба ведомства.

sajinka2 Коррупция

По данным силового ведомства, в каждом третьем случае фигурантами уголовных дел были должностные лица. Среди них были представители федеральных и исполнительных органов власти области, а также муниципальные чиновники и руководители муниципальных предприятий.

Как заявил Альберт Дуков, получателем самой крупной в 2017 взятки году стал чиновник из Ферзиковского района, требующий вознаграждения за «содействие предпринимателям» в вопросе получения земли. Так, один из полученных им земельных участков был оценен в 800 тыс. рублей.

По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Калужской области Лилии Мошковой, на взятках также поймали заместителя руководителя обнинского отдела Росреестра по Калужской области, который получал денежные вознаграждения за ускорение регистрации прав на недвижимость. Размер вознаграждения варьировался от 1 тыс. до 70 тыс. рублей. С помощью скрытой камеры зафиксировали 50 эпизодов получения взяток.

Как корреспонденту ИА REGNUM пояснили в Росреестре Калужской области, замруководителя обнинского отдела не работает в ведомстве с 2015 года.

«Всего по делу чиновника — взяточника и взяткодателей проходят около 10 человек. Материалы уголовного дела уже находятся в суде», — пояснила Мошкова.

Напомним, в 2017 году органами внутренних дел на территории Калужской области выявлено более 228 экономических преступлений, из них 105 — коррупционной направленности (на 133% больше аналогичного периода 2016 года).

В 2016 году в следственном управлении СКР оп Калужской области было рассмотрено 268 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 139 уголовных дел. Направлением в суд завершено расследование по 87 уголовным делам по обвинению в коррупции 101 лица.