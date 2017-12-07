Ярославль превращается в болото
Ярославль, 7 декабря, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Проблемы с ливневой канализацией несут угрозу зданиям и сооружениям Ярославля, центр которого является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такие мнения были высказаны на заседании Экологического совета при губернаторе Ярославской области 15 ноября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
О проблеме с ливневой канализацией в городе было известно и ранее, однако она рассматривалась в контексте отсутствия очистных сооружений и городских потопов во время ливней. Но, как полагают специалисты, проблема имеет еще одну сторону. Плохая работа ливневки ведет к заболачиванию города. Ливневая канализация не справляется с отведением осадков, что приводит к повышению уровня грунтовых вод. А это угрожает и зданиям, и дорогам, так как заболоченный грунт более подвижен.
«У нас экологическая катастрофа. У нас любой объект, который мы строим сегодня — это водосборник… Что мы создаём — мы создаём подземные озера… Мы утопили город абсолютно. Почему у нас сходит покрытие асфальтобетона вместе с прошлогодним снегом? Да мы делаем следующее: вот я езжу на машине по городу, вот разложат, извините, геотекстиль, дренирующий материал, для того чтобы легче вода уходила под асфальтобетон. Вот я звоню по городу и говорю, ребята, уберите Христа ради этот материал, мы дорогу взорвем буквально через год», — сказал на заседании совета кандидат технических наук, эксперт по проведению строительно-технических экспертиз Юрий Придатко.
Отдельно эксперт отметил увлечение властей города тротуарной плиткой. В отличие от асфальта, осадки легко проходят сквозь такое покрытие и также попадают в почву, увеличивая заболоченность. А естественные водотоки перекрыты фундаментами домов. Но главное — это плохое состояние ливневой канализации.
«Вон на Победе метровая труба железобетонная, она вся заилена, там 5% свободного сечения осталось. Я сам, своими руками это всё трогал. Что получается? Как только что-то забито — через эту ливневку обратным ходом мы топим весь город, насмерть. Дальше, мы застраиваем, точечная застройка у нас идёт. Точечная застройка и благоустройство — свой дом поднял, всех утопил», — сказал Юрий Придатко.
С экспертом согласны и представители городских властей. По данным начальника отдела охраны окружающей среды ДГХ мэрии Александра Лузина, только на промывку ливневой канализации ежегодно требуется 400 млн рублей. А на всё содержание 385 км сетей выделяется лишь 45 млн. Практически не ведется ремонт коллекторов, из-за чего многие участки заилены или частично разрушены. То есть ливневые стоки попадают в грунт и из самих коллекторов. Значительная часть города вообще не имеет ливневки.
«В городе Ярославле почти полностью отсутствует организованный сток поверхностных вод с 30—40% площади. Не везде есть организованный сток в реки, что приводит к эрозии почвы и размыву территории. Отсутствие современной целостной системы закрытой ливневой сети в городе ухудшает прочность дорожных одежд, вызывает подтопление подвалов, инженерных сетей и загрязнение чистых водоносных горизонтов при проникновении загрязненных поверхностных вод в почву», — сказал на заседании экологического совета начальник отдела охраны окружающей среды ДГХ мэрии Александр Лузин.
Большинство сетей ливневой канализации Ярославля строились в 50-е годы 20 века, магистральные сети из железобетонных труб, остальные из керамических. Срок их эксплуатации давно вышел. Многие трубы проросли корнями деревьев. По словам Александр Лузина, трубы разрушаются не только из-за старости, а из-за применения антигололедных реагентов. Все это вызывает тревогу экологов.
«Город потихоньку погружается в болото. Наши коммуникации не справляются. На те мизерные деньги, которые выделяются, ничего сделать нельзя. Только потихонечку свести концы с концами», — резюмировала эколог Лидия Байкова.
Развитие города, застройка новых территорий идет, как правило, без возведения новых сетей ливневой канализации, в лучшем случае застройщики врезаются в существующие сети, увеличивая и без того предельную нагрузку.
Пока что члены Экологического совета при губернаторе лишь констатировали проблему и признали, что решать ее можно только комплексно. При этом нужно учитывать и экологический, и градостроительный аспекты. Но перспективы глобальной модернизации ливневой канализации пока не просматриваются из-за очевидной дороговизны.