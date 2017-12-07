Ярославль, 7 декабря, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Проблемы с ливневой канализацией несут угрозу зданиям и сооружениям Ярославля, центр которого является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такие мнения были высказаны на заседании Экологического совета при губернаторе Ярославской области 15 ноября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обрушение Которосльной набережной в Ярославле в 2012 году

О проблеме с ливневой канализацией в городе было известно и ранее, однако она рассматривалась в контексте отсутствия очистных сооружений и городских потопов во время ливней. Но, как полагают специалисты, проблема имеет еще одну сторону. Плохая работа ливневки ведет к заболачиванию города. Ливневая канализация не справляется с отведением осадков, что приводит к повышению уровня грунтовых вод. А это угрожает и зданиям, и дорогам, так как заболоченный грунт более подвижен.

«У нас экологическая катастрофа. У нас любой объект, который мы строим сегодня — это водосборник… Что мы создаём — мы создаём подземные озера… Мы утопили город абсолютно. Почему у нас сходит покрытие асфальтобетона вместе с прошлогодним снегом? Да мы делаем следующее: вот я езжу на машине по городу, вот разложат, извините, геотекстиль, дренирующий материал, для того чтобы легче вода уходила под асфальтобетон. Вот я звоню по городу и говорю, ребята, уберите Христа ради этот материал, мы дорогу взорвем буквально через год», — сказал на заседании совета кандидат технических наук, эксперт по проведению строительно-технических экспертиз Юрий Придатко.

Отдельно эксперт отметил увлечение властей города тротуарной плиткой. В отличие от асфальта, осадки легко проходят сквозь такое покрытие и также попадают в почву, увеличивая заболоченность. А естественные водотоки перекрыты фундаментами домов. Но главное — это плохое состояние ливневой канализации.

«Вон на Победе метровая труба железобетонная, она вся заилена, там 5% свободного сечения осталось. Я сам, своими руками это всё трогал. Что получается? Как только что-то забито — через эту ливневку обратным ходом мы топим весь город, насмерть. Дальше, мы застраиваем, точечная застройка у нас идёт. Точечная застройка и благоустройство — свой дом поднял, всех утопил», — сказал Юрий Придатко.

С экспертом согласны и представители городских властей. По данным начальника отдела охраны окружающей среды ДГХ мэрии Александра Лузина, только на промывку ливневой канализации ежегодно требуется 400 млн рублей. А на всё содержание 385 км сетей выделяется лишь 45 млн. Практически не ведется ремонт коллекторов, из-за чего многие участки заилены или частично разрушены. То есть ливневые стоки попадают в грунт и из самих коллекторов. Значительная часть города вообще не имеет ливневки.

«В городе Ярославле почти полностью отсутствует организованный сток поверхностных вод с 30—40% площади. Не везде есть организованный сток в реки, что приводит к эрозии почвы и размыву территории. Отсутствие современной целостной системы закрытой ливневой сети в городе ухудшает прочность дорожных одежд, вызывает подтопление подвалов, инженерных сетей и загрязнение чистых водоносных горизонтов при проникновении загрязненных поверхностных вод в почву», — сказал на заседании экологического совета начальник отдела охраны окружающей среды ДГХ мэрии Александр Лузин.

Большинство сетей ливневой канализации Ярославля строились в 50-е годы 20 века, магистральные сети из железобетонных труб, остальные из керамических. Срок их эксплуатации давно вышел. Многие трубы проросли корнями деревьев. По словам Александр Лузина, трубы разрушаются не только из-за старости, а из-за применения антигололедных реагентов. Все это вызывает тревогу экологов.

«Город потихоньку погружается в болото. Наши коммуникации не справляются. На те мизерные деньги, которые выделяются, ничего сделать нельзя. Только потихонечку свести концы с концами», — резюмировала эколог Лидия Байкова.

Развитие города, застройка новых территорий идет, как правило, без возведения новых сетей ливневой канализации, в лучшем случае застройщики врезаются в существующие сети, увеличивая и без того предельную нагрузку.

Пока что члены Экологического совета при губернаторе лишь констатировали проблему и признали, что решать ее можно только комплексно. При этом нужно учитывать и экологический, и градостроительный аспекты. Но перспективы глобальной модернизации ливневой канализации пока не просматриваются из-за очевидной дороговизны.