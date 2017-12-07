Калуга, 7 декабря, 2017, 15:26 — ИА Регнум. В Калуге борьба местных властей с малым бизнесом вышла на новый уровень. Помимо громкой истории с ликвидацией Центрального рынка, с начала 2017 года с помощью судебных приставов было демонтировано 25 торговых палаток, которые, по заявлению горуправы, работали незаконно. Об этом 7 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Pxhere.com Торговая палатка

По её словам, за 11 месяцев 2017 года судебные приставы в принудительном порядке исполнили 25 судебных решений о ликвидации торговых палаток за счёт их владельцев. По мнению властей, таким образом освобождается земля, находящаяся в собственности городской управы Калуги.

По отношению к предпринимателям применили полный комплекс мер принудительного исполнения: взыскание исполнительского сбора, штрафные санкции, предусмотренные частью 1 и 2 статьи 17.15 КоАП РФ за неисполнение решений суда в сроки, установленные судебными приставами, ограничение должников в праве выезда за пределы страны, запрет на регистрационные действия с недвижимостью и автотранспортом.

«УФССП России по Калужской области призывает предпринимателей, имеющих на руках подобные судебные решения, но не исполняющих их, последовать примеру владельцев торговых палаток, которые уже покинули незаконно занимаемую территорию. В случае если предприниматели, чьи строения подлежат демонтажу, в добровольном порядке и в установленные сроки не исполнят решения суда, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — заявила Любовь Скакун.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в городской думе Калуги обсудили новую схему размещения нестационарных торговых объектов. Схема была сформирована «с учётом мнения территориальных общин».

«В первую очередь должны быть учтены пожелания жителей, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — ведь жители и члены территориальных общин лучше всех знают потребности микрорайонов в торговых объектах, знают, торговлю какими именно товарами они хотели бы видеть в шаговой доступности».

Ранее аналогичный проект реализовали в Москве: палатки и торговые павильоны, работающие в столице с 90-х годов, признали незаконными и постановили снести. На сегодняшний день все малые торговые объекты Москвы имеют единый дизайн и регламент размещения.