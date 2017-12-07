Сеул, 7 декабря, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Средства в размере 340 млн вон ($310 тыс.) выделило правительство Южной Кореи для создания элитного подразделения, которое уничтожит лидера КНДР Ким Чен Ына, а также высшее командование Северной Кореи, сообщило 7 декабря издание Korea Herald со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

«Деньги будут потрачены на закупку снаряжения для войск спецопераций. Среди пунктов закупки будут беспилотники-самоубийцы, разведывательные дроны и станковые гранатометы», — цитирует издание собеседника.

Отмечается, что 340 млн вон — это лишь малая часть военного бюджета, общий объем которого составляет 43,2 трлн вон ($39,8 млрд). Указанные суммы были утверждены накануне парламентом Южной Кореи.

Подразделение, которому предстоит обезглавить КНДР, было создано 1 декабря. В общей сложности оно будет состоять из 1000 бойцов, которым предстоит нейтрализовать систему командования и управления Северной Кореей, ликвидировав Ким Чен Ына и других высших должностных лиц.

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Тренировки солдат нового отряда будут осуществляться по методикам, который использовал американский отряд специального назначения SEAL Team Six, устранивший лидера террористов Осаму бен Ладена.

Кроме того, военные разработают специальный транспортный вертолет на базе Ch-47 Chinooks, которому предстоит проникнуть на территорию северного соседа без риска быть сбитым.

«В отличие от США, в Южной Корее нет продвинутых низколетящих транспортных самолетов. Даже если наш спецназ доберется до Пхеньяна, высоки шансы, что он будет уничтожен тяжелым вооружением Северной Кореи и артиллерией», — сказал военный аналитик Ли Ил-Ву из Сеульской Корейской оборонной сети.

Проект специального вертолета будет завершен в апреле 2018 года. С этого момента начнется подготовка к решающей фазе спецоперации.