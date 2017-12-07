Псков, 7 декабря, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Работы по строительству нового, 4-полосного моста через реку Великая на строящемся участке объездной дороги вокруг Пскова (так называемый «Северный обход») приостановлены из-за недофинансирования объекта из федерального бюджета. Об этом сообщает комитет Псковской области по транспорту.

Transport.pskov.ru Ход строительства Северного обхода города Пскова 05.12.2017

«Работы по строительству будут продолжены после подтверждения финансирования на 2018 год», — сообщили в комитете.

При этом на данный момент продолжаются работы по устройству земляного полотна по основному ходу трассы и на съездах транспортной развязки Псков — Гдов.

С марта 2017 года за строительством моста можно наблюдать онлайн на сайте комитета Псковской области по транспорту.

Transport.pskov.ru Ход строительства Северного обхода города Пскова 05.12.2017

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом строительство второй очереди Северного обхода города Пскова оценивается в 6,8 млрд рублей. Стройка началась в сентября 2016 года. Объездную дорогу вместе с мостом по контракту необходимо ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года. Прежний губернатор Псковской области Андрей Турчак просил строителей поторопиться, чтобы успеть ввести объект к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в июне 2019 года. Власти рассчитывают, что ввод объездной в эксплуатацию позволит разгрузить Псков от потока транзитного автомобильного транспорта и будет способствовать развитию приграничного транспортно-логистического комплекса.