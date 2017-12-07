Деньги кончились: на объездной вокруг Пскова остановили строительство моста
Псков, 7 декабря, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Работы по строительству нового, 4-полосного моста через реку Великая на строящемся участке объездной дороги вокруг Пскова (так называемый «Северный обход») приостановлены из-за недофинансирования объекта из федерального бюджета. Об этом сообщает комитет Псковской области по транспорту.
«Работы по строительству будут продолжены после подтверждения финансирования на 2018 год», — сообщили в комитете.
При этом на данный момент продолжаются работы по устройству земляного полотна по основному ходу трассы и на съездах транспортной развязки Псков — Гдов.
С марта 2017 года за строительством моста можно наблюдать онлайн на сайте комитета Псковской области по транспорту.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом строительство второй очереди Северного обхода города Пскова оценивается в 6,8 млрд рублей. Стройка началась в сентября 2016 года. Объездную дорогу вместе с мостом по контракту необходимо ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года. Прежний губернатор Псковской области Андрей Турчак просил строителей поторопиться, чтобы успеть ввести объект к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в июне 2019 года. Власти рассчитывают, что ввод объездной в эксплуатацию позволит разгрузить Псков от потока транзитного автомобильного транспорта и будет способствовать развитию приграничного транспортно-логистического комплекса.