Донецк, 7 декабря, 2017, 15:08 — ИА Регнум. В Донбасс прибывают подразделения аэроразведки вооруженных сил Украины, сообщается 7 декабря на официальном сайте ДНР.

VoidWanderer Украинский беспилотник Spectator UAV

Во время брифинга заместитель командующего вооруженными силами Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что ВСУ готовятся к боевым действиям против республики.

«В частности, нами установлено прибытие дополнительных подразделений аэроразведки в зону ответственности каждой из бригад ВСУ», — заявил Басурин.

По его словам, это объясняется тем, что увеличились случаи применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по всей линии соприкосновения. При этом часть из них, отметил он, применяются силовиками для корректировки артиллерийского и минометного огня.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда в результате государственного переворота к власти в Киеве пришли националисты. Украинские силовики ежедневно нарушают режим тишины, несмотря на подписанные Минские соглашения.

Так, за сутки 5 декабря ЛНР подверглась обстрелам украинской артиллерии 10 раз, по ДНР силовики били 44 раза. При обстреле ВСУ использовали мины калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, зенитные установки, АГС, СПГ, а также ручные станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Читайте также: Украинские силовики 54 раза обстреляли ЛНР и ДНР