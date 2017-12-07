Москва, 7 декабря, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Москва с обеспокоенностью воспринимает решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Государства Израиль и переносе в этот город американского посольства. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, опубликованном 7 декабря.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

Российская сторона исходит из того, что имеющий давнюю историю палестино-израильский конфликт, включая вопрос о статусе Иерусалима, должен быть разрешен в ходе прямых переговоров сторон, основанных на принципах международного права. Заявление американской стороной новой позиции грозит осложнением обстановки как в отношениях Израиля и Палестины, так и в целом на Ближнем Востоке, отметили в МИД.

В Москве все причастные к проблематике стороны призвали к сдержанности и отказу от действий, которые грозят опасными и неконтролируемыми последствиями. Особо отмечен вопрос о необходимости свободного доступа к святыням Иерусалима для всех верующих.

Принципиальная позиция России остается неизменной: палестино-израильский конфликт должен быть урегулирован таким образом, чтобы Израиль мирно существовал в международно-признанных границах, а палестинский народ обрел собственное суверенное государство. Восточный Иерусалим в этом контексте рассматривается Россией как столица будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим — как столица Израиля.

Со своей стороны Москва продолжит оказывать обеим сторонам активное содействие в достижении соответствующих договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, о признании Иерусалима столицей Израиля президент США объявил 6 декабря. Дональд Трамп также распорядился перенести американскую дипмиссию из Тель-Авива, где находятся посольства всех других стран, в Иерусалим. Решение Трампа вызвало резкую критику в странах мусульманского мира.

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