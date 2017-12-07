Козельск, Калужская область, 7 декабря, 2017, 14:39 — ИА Регнум. В Калужской области на игровой площадке в детском саду ребёнка придавило упавшим щитком с баскетбольным кольцом. Как сообщил 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Козельского межрайонного следственного отдела регионального СК Роман Борзов, четырёхлетний ребёнок госпитализирован в больницу Козельска с телесными повреждениями.

Pxhere.com Баскетбольный столб

По версии следствия, на площадке в детском саду Козельска упал деревянный столб, к которому прикреплен щит и баскетбольное кольцо. Металлическая часть конструкции зацепила лицо ребёнка. Полученные телесные повреждения квалифицировали как травмы средней тяжести.

Правоохранители полагают, что происшествие стало следствием ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами детского сада. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Ведётся следствие.

Напомним, ранее в Калужской области заявили и многочисленных фактах нарушений требований к оборудованию и покрытию детских игровых площадок. Так, в ходе проверок выявлено, что отсутствует контроль за техническим состоянием оборудования на детских игровых площадках, спортивных сооружениях, находящихся на балансе школ №№ 1 и 2 города Жиздры, Кореневской школы, а также детского сада «Улыбка».

В мае 2016 года в Калуге на одной из спортивных площадок открытого типа, расположенной в микрорайоне Байконур, в ходе игры в мяч на 13-летнего подростка опрокинулись футбольные ворота, в результате чего ребёнок получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, квалифицирующейся как тяжкий вред здоровью. В ходе следственных действий установлено, что футбольные ворота, принятые на баланс муниципальным автономным учреждением «Калугаблагоустройство», установленные одним из индивидуальных предпринимателей, не были закреплены надлежащим образом.