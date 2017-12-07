Москва, 7 декабря, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Регионам не хватает порядка 30 млрд рублей для реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, об этом заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев в ходе парламентских слушаний в Госдуме по проблемам села.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

«Запрос у регионов — 47 млрд рублей на поддержку программы (устойчивого развития села). У нас есть 15 млрд рублей, то есть 30 млрд рублей — дефицит», — рассказал Ткачев.

Вместе с тем, у министра есть предложение, как увеличить финансирование отрасли и добиться существенных результатов.

«Давайте все вместе в течение трех лет выделять на эту программу плюсом около 7−8 млрд рублей каждый год. И мы серьезно продвинемся вперед. Плюс это будут региональные деньги, плюс средства бизнеса — тогда на эту программу мы сможем аккумулировать порядка 100 млрд рублей», — посчитал Ткачев.

По его словам, такое финансирование позволит отечественному сельскому хозяйству вырваться вперед и решить многие проблемы. Однако даже и без такого увеличения финансирования, Минсельхоз уверен, что отрасль уже в скором времени продемонстрирует свои достижения.

«Могу расписаться где угодно, что через пять лет наша страна полностью обеспечит себя продуктами питания собственного производства, кроме бананов, цитрусов и прочей ерунды, которую мы будем покупать за границей, ничего страшного», — заявил Ткачев.

В Госдуме проходят парламентские слушания на тему устойчивого развития сельского хозяйства и необходимых для этого мер. Проводит слушания председатель Госдумы Вячеслав Володин. Для участия в мероприятии депутаты пригласили в Госдуму более 300 представителей сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.