Бойкот или блокада Олимпиады: в России не определились с лучшим выбором
Москва, 7 декабря, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Нейтральные, но настойчивые сигналы из Кремля о сохранении возможности участия России в зимних Олимпийских играх 2018 под белым флагом для отдельных спортсменов не пришлись по душе жителям большого государства.
Первый удар от переживающих унизительное решение Международного олимпийского комитета принял на себя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сначала он сообщил, что в Кремле не рассматривают бойкот в качестве адекватного ответа на решение МОК отстранить Россию от Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Когда решение было принято окончательно, Песков выступил с обращением и призвал «исключить эмоции». Однако страсти настолько захлестнули общественную дискуссию, что через несколько часов ответ перед страной держал президент России Владимир Путин.
«Мы вне всякого сомнения не будем устраивать никакой блокады и не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал Путин.
Одновременно, в ходе выступления на торжественном мероприятии завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, Путин сообщил, что готов баллотироваться на новый срок. Но даже столь сильная новость не смогла потушить пожар общественной дискуссии.
Читайте также: Путин: Власти России не будут препятствовать участию олимпийцев в ОИ-2018
За сутки на интернет-страницах появились тысячи замечаний и предложений о том, как России лучше использовать образовавшийся исторический момент.
«Россию в очередной раз пытались поставить на колени, но, несмотря на все условности в виде нейтрального флага, включая телевизор, я абсолютно точно буду знать, что этот спортсмен представляет нашу великую страну», — сообщил в своем Instagram писатель Олег Рой.
«Совпадение? Не думаю! «Нижегородский ответ Путина» (надеюсь, придуманное мною выражение станет крылатым и войдёт в историю) — это грамотный пиар, экспромт политтехнологов, рассчитанный на эмоциональное состояние возмущённых решением МОК россиян», — написал Иван на своей странице Вконтакте.
«СССР не решались отстранять от Олимпийских игр, потому что понимали, что Советский Союз найдет на это такой ответ, что мало не покажется никому», — сравнивает Александр позиции России и СССР.
«КАК можно было не уволить товарища МУТКО еще после Ванкувера? А его повысили! Человека, которого мировое сообщество пожизненно отстраняет от Игр», — такое решение разглядел Александр.
«Отлучение нас от Олимпиады 2018 это следствие того, что случилось ещё в 2014 году в Сочи! Я был оскорблён и зол! Наши организаторы убедили тогда Путина пойти на уступки и ни слова не сказали об истории СССР», — вспомнил Сергей.
Такие примеры бесконечны.
Как уже ранее отмечало ИА REGNUM, акцию протеста против отстранения российской сборной от Олимпиады (#NoRussiaNoGames) поддержало множество артистов, спортсменов, болельщиков и просто сопереживающих.
Читайте также: «Стремления к победе не отнять!»: ехать ли «чистым» атлетам на Олимпиаду
И парадоксом серьезной ситуации является не столько отсутствие выбора между участием и неучастием России в Олимпийских играх — этот выбор был сделан за страну в момент принятия решения МОК, — а появлением отпора в массах. Что внушает определенный оптимизм вопреки заявлениям политиков.