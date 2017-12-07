Москва, 7 декабря, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Нейтральные, но настойчивые сигналы из Кремля о сохранении возможности участия России в зимних Олимпийских играх 2018 под белым флагом для отдельных спортсменов не пришлись по душе жителям большого государства.

Makaristos Олимпийский флаг

Первый удар от переживающих унизительное решение Международного олимпийского комитета принял на себя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сначала он сообщил, что в Кремле не рассматривают бойкот в качестве адекватного ответа на решение МОК отстранить Россию от Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Когда решение было принято окончательно, Песков выступил с обращением и призвал «исключить эмоции». Однако страсти настолько захлестнули общественную дискуссию, что через несколько часов ответ перед страной держал президент России Владимир Путин.

«Мы вне всякого сомнения не будем устраивать никакой блокады и не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал Путин.

Одновременно, в ходе выступления на торжественном мероприятии завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, Путин сообщил, что готов баллотироваться на новый срок. Но даже столь сильная новость не смогла потушить пожар общественной дискуссии.

Читайте также: Путин: Власти России не будут препятствовать участию олимпийцев в ОИ-2018

За сутки на интернет-страницах появились тысячи замечаний и предложений о том, как России лучше использовать образовавшийся исторический момент.

«Россию в очередной раз пытались поставить на колени, но, несмотря на все условности в виде нейтрального флага, включая телевизор, я абсолютно точно буду знать, что этот спортсмен представляет нашу великую страну», — сообщил в своем Instagram писатель Олег Рой.

«Совпадение? Не думаю! «Нижегородский ответ Путина» (надеюсь, придуманное мною выражение станет крылатым и войдёт в историю) — это грамотный пиар, экспромт политтехнологов, рассчитанный на эмоциональное состояние возмущённых решением МОК россиян», — написал Иван на своей странице Вконтакте.

«СССР не решались отстранять от Олимпийских игр, потому что понимали, что Советский Союз найдет на это такой ответ, что мало не покажется никому», — сравнивает Александр позиции России и СССР.

«КАК можно было не уволить товарища МУТКО еще после Ванкувера? А его повысили! Человека, которого мировое сообщество пожизненно отстраняет от Игр», — такое решение разглядел Александр.

«Отлучение нас от Олимпиады 2018 это следствие того, что случилось ещё в 2014 году в Сочи! Я был оскорблён и зол! Наши организаторы убедили тогда Путина пойти на уступки и ни слова не сказали об истории СССР», — вспомнил Сергей.

Такие примеры бесконечны.

Как уже ранее отмечало ИА REGNUM, акцию протеста против отстранения российской сборной от Олимпиады (#NoRussiaNoGames) поддержало множество артистов, спортсменов, болельщиков и просто сопереживающих.

Читайте также: «Стремления к победе не отнять!»: ехать ли «чистым» атлетам на Олимпиаду

И парадоксом серьезной ситуации является не столько отсутствие выбора между участием и неучастием России в Олимпийских играх — этот выбор был сделан за страну в момент принятия решения МОК, — а появлением отпора в массах. Что внушает определенный оптимизм вопреки заявлениям политиков.