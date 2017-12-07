Вашингтон, 7 декабря, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Учёные из США и Германии обнаружили сверхмассивную чёрную дыру, которая находится на расстоянии 13 млрд световых лет от Земли. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

NASA(JPL-Caltech) Черная дыра, художественная иллюстрация

Чёрная дыра образовалась через 690 млн лет после Большого взрыва и находится в составе квазара J1342 + 0928, который представляет собой ядро зарождающейся галактики.

Отмечается, что сверхмассивная черная дыра имеет массу, которая в 800 млн раз превышает массу Солнца.

Учёные сделали открытие с помощью телескопа обсерватории Лас-Кампанас в Чили, Большого бинокулярного телескопа в штате Аризона (США) и Северного телескопа обсерватории Джемини на Гавайях.

Дальнейшее наблюдением за квазаром и чёрной дырой поможет установить новые подробности о ранних этапах развития Вселенной.

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