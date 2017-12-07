Вашингтон, 7 декабря, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Финальный сезон фэнтези-сериала «Игра престолов» будет показан в 2019 году. Об этом рассказала актриса Софи Тёрнер, которая играет в сериале Сансу Старк, сообщает Variety.

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Ранее сообщалось, что выход заключительных серий намечен на конец 2018 или начало 2019 года. По словам Тёрнер, команда сериала приступила к съемкам восьмого сезона в октябре, производство эпизодов займет шесть-семь месяцев.

Отвечая на вопрос о дальнейшей работе без партнера по сериалу, актера Эйдана Гиллена, Тёрнер призналась, что без него ей будет труднее. Она отметила, что Гиллен был для нее наставником, и из работы с ним удалось извлечь много уроков. Гиллен играл в сериале Петира Бейлиша по прозвищу Мизинец, он погиб от рук сестры Сансы Арьи Старк.

По окончании «Игры престолов» Тёрнер займется выпуском собственных картин. Она выступит продюсером фильма «Когда упала с неба».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал GQ назвал британского актера Кита Харингтона, знакомого зрителям по роли Джона Сноу в «Игре престолов», самым безвкусно одетым мужчиной 2017 года.

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