Ярославль, 7 декабря, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Свой первый рабочий день после двухнедельного отпуска мэр Ярославля Владимир Слепцов проведет в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

В понедельник, 11 декабря, Владимир Слепцов расскажет в Государственной Думе о ремонте дорог в Ярославле.

Как поясняют в пресс-службе мэрии Ярославля, комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления проводит «круглый стол» на тему «Автомобильные дороги местного значения: вопросы строительства, реконструкции, ремонта и содержания».

Рассказать о ярославском опыте российские законодатели пригласили мэра Ярославля Владимира Слепцова.

Глава Ярославля доложит о том, что сделано по ремонту дорог в областном центре в текущем году, как осуществляется контроль за работой подрядчиков, каким образом ведутся работы по содержанию улично-дорожной сети.

Напомним, что уход мэра Ярославля в двухнедельный отпуск в самое сложное для города время — начало зимней уборки города — вызвал немало слухов. Ходили даже разговоры о том, Владимир Слепцов покинет свой пост.