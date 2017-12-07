Ереван, 7 декабря, 2017, 14:07 — ИА Регнум. В Армении сегодня, 7 декабря, День памяти жертв Спитакского землетрясения. 7 декабря 1988 года на севере Армянской ССР произошло разрушительное землетрясение, получившее название Спитакского землетрясения.

Архивная фотография Ленинакан (ныне Гюмри) после разрушительного землетрясения. Часы остановились в момент трагедии

Землетрясение магнитудой 6,9−7 и с интенсивностью толчков в эпицентре 9−10 баллов практически сравняло с землей два города на севере Армении — Ленинакан (ныне Гюмри) и Спитак. По официальным данным, погибло около 25 тысяч человек, 20 тыс. стали инвалидами, более полумиллиона человек остались без крова. Было выведено из строя около 40% промышленного потенциала республики, разрушено 17% жилого фонда республики и до 1000 культурно-образовательных объектов.

Из-за низкого уровня подготовленности соответствующих служб в республиках Союза полномасштабные спасательные работы начались лишь 2−3 дня спустя. В первые же дни работы велись самими гражданами и военными. Из-под завалов были спасены около 20 тыс. человек. Основными причинами большого количества погибших и пострадавших специалистами назывались две — низкое качество строительства последних лет и близость очага к поверхности земли.

В числе конспирологических теорий с декабря 1988 года и до сих пор в медиа гуляет абсурдная версия об искусственном характере землетрясения, якобы центральные власти инициировали бедствие с целью заглушить националистическую волну в Армянской ССР и Нагорно-Карабахской автономной республике Азербайджанской ССР с целью присоединения Карабаха к Армении. Спитакское землетрясение на время переключило внимание общественности от Карабаха к Ленинакану и Спитаку.

В зоне бедствия и сегодня, спустя 29 лет после землетрясения, многие семьи продолжают жить во времянках, несмотря на неоднократные обещания властей окончательно решить их жилищную проблему.