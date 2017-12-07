Ярославль, 7 декабря, 2017, 14:20 — ИА Регнум. В Ярославле может появится еще один «проблемный» строительный объект — жилой комплекс «Богатырь» в микрорайоне «Яблоневый посад». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы, руководитель строительной компании «Фора» Роман Фомичев. «Фора» является генподрядчиком строительства первого этапа жилого дома на 260 квартир. По словам Фомичева, помимо прочих проблем, летом начались перебои с финансированием и оплатой выполненных работ.

Строительство дома в Ярославле

«Совершенно очевидно, что закончить строительство в указанные в договоре сроки не представляется возможным. Перебои с финансированием начались в июне, последние выплаты прошли в сентябре. Несмотря на массу не зависящих от подрядчика негативных обстоятельств, мы продолжали вести работы даже себе в убыток, который, по нашим подсчетам, составляет на сегодня около 37 млн рублей. Мы пытались не допустить срыва сроков передачи квартир участникам долевого строительства, но заказчик с нами практически перестал общаться. Ситуация осложняется тем, что с августа 2016 года руководство заказчика поменялось 4 раза в полном составе. Вести строительство таких масштабных проектов без активного взаимодействия с заказчиком попросту невозможно. В частности, в доме до сих пор нет тепла, что исключает возможность проведения внутренних работ и ставит под сомнение сохранение уже достигнутых результатов. Оказывать содействие подрядчику — исключительная компетенция и законная обязанность заказчика. Поэтому после многочисленных уведомлений и предупреждений заказчика и инвестора, оставшихся без внимания, нам как добросовестному подрядчику и на основании закона пришлось остановить работы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Роман Фомичев.

Дом должны были сдать в марте 2018 года. Сейчас строительство не ведется. По дому заключено около 80 договоров долевого участия, поэтому депутат направил обращения в органы власти, в которых просит оказать содействие по предотвращению ситуации с возможным появлением обманутых дольщиков.

«Строительство «Яблоневого посада» ведет, как не раз заявлялось в прессе, московская компания «Кортрос». Однако юридически заказчиком строительства является ООО «Объединенная служба заказчика», а владельцем земельного участка — ООО ПСП «Экспресс», которое также заключает договоры долевого участия. Конечным бенефициаром обоих фирм, судя по данным ЕГРЮЛ, является «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД», зарегистрированная на Кипре. То есть если эти фирмы вдруг перестанут выполнять свои обязательства, взыскать что-либо с них будет крайне трудно», — сказал Роман Фомичев.

Директор «Объединенной службы заказчика» Сергей Агапов не стал общаться по телефону с корреспондентом ИА REGNUM, сообщив лишь, что договор с «Форой» расторгнут по инициативе заказчика. На сайте группы компаний «Кортрос» микрорайон «Яблоневый посад» указан в числе ярославских проектов. Также там говорится и о строительстве микрорайона «Преображенский», который планирует начать «Кортрос» в районе деревни Ченцы. По информации Романа Фомичева, обе строительные площадки ‑ и «Яблоневый посад», и «Преображенский» — компания собирается продать.

«Смена генеральных подрядчиков с дальнейшими разборками в судах — это, по моему мнению, некая системная стратегия ведения бизнеса федерального девелопера, позволяющая серьезно «экономить» на строительстве жилья. Статистика вещь упрямая. Даже на этом доме мы являемся не первыми подрядчиками, предыдущая компания — фактически банкрот. Нормативный срок строительства этого объекта — 36 месяцев. Фора готова была уложиться в 18, при этом ожидая содействия от заказчика, которого не было. К остановке стройки и огромным убыткам нашей компании, по моему мнению, привели бездействие и бюрократизм большого аппарата сменяющих друг друга менеджеров-управленцев заказчика. У меня есть информация, что обе площадки будут проданы инвестору из Ижевска. Поэтому, возможно, действующий застройщик потерял всяческий интерес к решению данной проблемы, ведь завершение строительства в этом случае будет уже головной болью нового собственника», — сказал Роман Фомичев.

Интерес к «Кортросу» как застройщику в Ярославле объясняется еще и масштабными планами, которые озвучивались в 2014 году во время присоединения к городу земельного участка в Ченцах при активном лоббировании региональных властей. Стройку там планировали начать в 2015-м, в том числе там за счет бюджета планировалось выкупить квартиры по программе расселения ветхого и аварийного жилья. Присоединению Ченцов к Ярославлю сопротивлялись депутаты муниципалитета, так как стройплощадка не граничит с городом, там нет городских коммуникаций, однако в итоге все-таки проголосовали за это решение.

Между тем строительство в Ченцах «Кортрос» так и не начал. Убеждая депутатов присоединить землю к Ярославлю, представители правительства области и мэрии города говорили о том, что застройщик возьмет на себя ряд социальных обязательств. «Яблоневый посад» также позиционировался как проект комплексного освоения территории, но объектов социальной сферы (школа, детский сад, поликлиника) в нем так и не появилось. После обращений жильцов новостроек мэрия пообещала начать лишь строительство детского сада.

Сейчас к решению проблем строительства в Яблоневом посаде, по информации ИА REGNUM, подключилось правительство Ярославской области.