Москва, 7 декабря, 2017, 14:03 — ИА Регнум. У жителей России растет удовлетворенность деятельностью Владимира Путина на посту президента РФ. Если в ноябре об этом заявляли 78%, то в декабре их число выросло до 81%. Недовольны работой Путина 18%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

56% считают, что Россия в целом движется в правильном направлении. 29% придерживаются противоположного мнения. 16% затруднились ответить.

При этом растет недовольство деятельностью Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России. Если в ноябре его работа не удовлетворяла 38% граждан, то в декабре их число выросло до 44%.

Работа правительства РФ вызывает симпатии у 42% респондентов, недовольных ею насчитывается 56%.

Работу Государственной думы и губернаторов тех регионов, в которых проживают граждане РФ, одобрили 35% и 48% респондентов соответственно. Не одобряют — 63% и 49% опрошенных.

Опрос проведен 1—5 декабря 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, выросло число граждан РФ, желающих проголосовать за действующего главу государства. Так, если в октябре 2016 года об этом говорили 63% опрошенных, то в ноябре хотят, чтобы Владимир Путин вновь был избран на пост президента России, уже 67% граждан.

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