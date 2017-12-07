Иерусалим, 7 декабря, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Первые столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими произошли в городе Хеврон на Западном берегу Иордана, сообщил 7 декабря телеканал Sky News Arabia.

defense.gov Столкновения

Конфликт между двумя сторонами спровоцировал президент США Дональд Трамп, заявив 6 декабря о готовности признать Иерусалим столицей Израиля.

Сразу после объявления о необходимости переноса американского посольства в Иерусалим на улицы палестинских городов вышли толпы людей. Они жгли американские флаги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армия обороны Израиля перебросила в район Западного берега реки Иордан дополнительные силы для пресечения возможных беспорядков.

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К новому восстанию накануне призвал глава Политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

«Завтрашний день станет днем гнева и началом восстания нашего народа против оккупации, мы уверены в победе и возвращении и освобождении нашей святой земли», — сказал он.

Страны мусульманского мира посчитали действие главы США о признании Иерусалима столицей Израиля «объявлением войны».

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что решение Трампа означает «конец мира» на Ближнем Востоке. С аналогичными заявлениями выступили глава МИД Катара Мохаммед аль-Тани, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также профсоюзы Туниса.